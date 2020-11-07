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Sungurlu'da korona virüs denetimi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Sungurlu 07.11.2020, 12:26
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Sungurlu'da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirler sıklıkla uygulanıyor. Kaymakam Fatih Görmüş de ilçedeki korona virüs denetimlerine katıldı. Korona virüs bulaş hızının en aza indirilmesi ve yaylım hızının azaltılması gerektiğini kaydeden Kaymakam Görmüş, maske, hijyen ve mesafe konularında uyarılarda bulundu.

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