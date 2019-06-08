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Sungurlu'da korkutan yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde alev alan 2 katlı ahşap ev mahallede paniğe neden oldu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. 

Sungurlu'da korkutan yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde alev alan 2 katlı ahşap ev mahallede paniğe neden oldu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. 

08 Haziran 2019 Cumartesi 18:44
Sungurlu'da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, öğlen saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Ali Sülünoğlu'na ait ev henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. 
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. 

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