Sungurlu'da kan bağış kampanyası
Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu'da iki gün süreyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Sungurlu 19.12.2020, 19:57
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Çorum kan bağışı merkezi’nden gelen ekip, Atatürk Meydanı’nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladı. Kızılay görevlileri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00-18.00 saatleri arası kan bağışı alacaklar.
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