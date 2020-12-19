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Sungurlu'da kan bağış kampanyası

Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu'da iki gün süreyle kan bağışı kampanyası başlatıldı. 

Sungurlu 19.12.2020, 19:57
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Sungurlu'da kan bağış kampanyası

Çorum kan bağışı merkezi’nden gelen ekip, Atatürk Meydanı’nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladı. Kızılay görevlileri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00-18.00 saatleri arası kan bağışı alacaklar. 

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