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Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi. Bahşılı Köyü’nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı. 

Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi. Bahşılı Köyü’nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı. 

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:43
Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi

İlçeye bağlı Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak'a ait tarladan biçilen ekmeklik buğday, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirildi. Olcak tarafından getirilen 1,5 ton buğday, kilosu 1.334 TL'den Mustafa Kürbüz tarafından satın alındı. 
Yılın ilk buğday ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak isimli çitçimize ait tarladan biçilen buğday, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı." ifadelerini kullandı. 

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