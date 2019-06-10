Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 25°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94168
ALTIN
246.572
DOLAR
5.7658
STERLİN
7.3183
EURO
6.5207

Sungurlu'da ilk arpa ürünü borsaya geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk ürünü arpa, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi. Akpınar Köyü’nden gelen arpa geleneksel satış yöntemiyle satıldı. 

Sungurlu'da ilk arpa ürünü borsaya geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk ürünü arpa, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi. Akpınar Köyü’nden gelen arpa geleneksel satış yöntemiyle satıldı. 

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:27
Sungurlu'da ilk arpa ürünü borsaya geldi

İlçeye bağlı Akpınar Köyü'nde Haydar Göktaş'a ait tarladan biçilen arpa, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirilen 22 ton arpa, kilosu 1.049 TL'den 23 bin bin 78 TL'ye Çavuşoğulları Tarım Ürünleri tarafından alındı. Güvendik Köyü'nden Emrullah Batak tarafından getirilen 3,5 ton arpa ise 1.088 TL'den Hasan Kartaler tarafından alındı. 
Yılın ilk arpa ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Akpınar Köyü'nde Haydar Göktaş ve Güvendik Köyü' nde Emrullah Batak isimli çitçilerimize ait tarladan biçilen arpalar, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı. Böylece hasat sezonu da açılmış oldu" ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Sungurlu’da tatil bilançosu ağır oldu
Sungurlu’da tatil bilançosu ağır oldu
ÇESOB’tan Başkan Şahiner’e kutlama
ÇESOB’tan Başkan Şahiner’e kutlama
Sınıflarını dışarı taşıdılar
Sınıflarını dışarı taşıdılar
Traktörün altında can verdi 
Traktörün altında can verdi 
Sungurlu'da korkutan yangın
Sungurlu'da korkutan yangın
Sungurlu’da ilk arpa hasadı yapıldı
Sungurlu’da ilk arpa hasadı yapıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim