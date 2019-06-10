Sungurlu'da ilk arpa ürünü borsaya geldi

İlçeye bağlı Akpınar Köyü'nde Haydar Göktaş'a ait tarladan biçilen arpa, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirilen 22 ton arpa, kilosu 1.049 TL'den 23 bin bin 78 TL'ye Çavuşoğulları Tarım Ürünleri tarafından alındı. Güvendik Köyü'nden Emrullah Batak tarafından getirilen 3,5 ton arpa ise 1.088 TL'den Hasan Kartaler tarafından alındı.

Yılın ilk arpa ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Akpınar Köyü'nde Haydar Göktaş ve Güvendik Köyü' nde Emrullah Batak isimli çitçilerimize ait tarladan biçilen arpalar, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı. Böylece hasat sezonu da açılmış oldu" ifadelerini kullandı.