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Sungurlu'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, köy yolu ulaşıma kapandı. 

Sungurlu'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, köy yolu ulaşıma kapandı. 

12 Temmuz 2019 Cuma 01:50
Sungurlu'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Özellikle kırsal kesimde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bir çok köyde ağaçlar devrildi. İmirli Köy yolunda fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar yola devrildi. Köy yolu uşamına kapandı. 
Fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle ekili araziler de zarar gördü.

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