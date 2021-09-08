Sungurlu'da fırınlar denetlendi

Eksiklikler ve yapılması gerekenler konusunda fırın işletmecilerini uyaran zabıta ekipleri, ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptılar.

Genel olarak fırınların durumlarının iyi olduğunu belirleyen zabıta ekipleri, "Denetimlerde fırın işletmecilerini görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyardık. Yapılan denetimlerde ekmek ve pide gramajlarının olması gerekenden fazla olduğunu gördük bundan dolayı da fırın işletmecilerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için denetimlerimiz aralıksız sürecek” şeklinde konuştular.