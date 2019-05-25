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Sungurlu'da ekili arazileri dolu vurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylere yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü. 

Sungurlu'da ekili arazileri dolu vurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylere yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü. 

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:28
Sungurlu'da ekili arazileri dolu vurdu

İlçede bir süredir aralıklarla devam eden sağanak yağış ve dolu, son olarak ova köylerinde etkili oldu. Önceki gün ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı özellikle ekili arazilere zarar verdi. 
Kula köyünde 15 dakikada ekili arazilerin büyük kısmının zarar gördüğünü söyleyen Çiftçi Hicabi Altuntaş, "Dün bir anda bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ekili mahsullerimiz zarar gördü" dedi. 
Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazilerinin adeta beyaz örtüyle kaplandığını söyleyen Altuntaş, "Köyümüzdeki buğday, arpa, nohut tarlalarının tamamına yakını zarar gördü. Keza meyve ağaçları da zarar gördü. Allah yardım etsin bu vatandaşa" diye konuştu. 

(İHA)

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