Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Evde düşen yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sungurlu 14.07.2022, 19:53
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Akçay Mahallesi’nde tek başına yaşayan yaşlı kadına bir süredir ulaşamayan komşuları, öğle saatlerinde itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri, yerde buldukları yaşlı kadını sedye ile ambulansa taşıdılar. İsminin Bahriye Barkıç olduğu öğrenilen ve yere düştükten sonra kalkamayan yaşlı kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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