Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti

Akçay Mahallesi’nde tek başına yaşayan yaşlı kadına bir süredir ulaşamayan komşuları, öğle saatlerinde itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri, yerde buldukları yaşlı kadını sedye ile ambulansa taşıdılar. İsminin Bahriye Barkıç olduğu öğrenilen ve yere düştükten sonra kalkamayan yaşlı kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.