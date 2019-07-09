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Sungurlu'da dört ayrı yangın çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aynı anda dört ayrı yerde yangın çıktı.

Sungurlu'da dört ayrı yangın çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aynı anda dört ayrı yerde yangın çıktı.

09 Temmuz 2019 Salı 00:33
Sungurlu'da dört ayrı yangın çıktı

İlk yangın Tuğcu Köyü'nde meydana geldi. Bir kamyon saman yüklendiği esnada elektrik tellerine değmesi sonucu alev aldı. Yangında kamyon ve samanlar tamamen kül oldu.

İkinci yangın Toplu Konutların üst kısmında meydana geldi. Buğday yüklü tarla biçilirken biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle tarla alev aldı. İlk belirlemelere göre 3 dönüm ekili alan yangında zarar gördü.

Demirşeyh Köyü BOTAŞ yakınlarında ve Cevheri Mahallesi' nde meydana gelen anız yangınları ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

(İHA)

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