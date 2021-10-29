Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı kutlamaları
Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Sungurlu'da Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Sungurlu 29.10.2021, 14:45
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Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.
Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törene İlçe Kaymakam Fatih Görmüş, Refik Kaymakam Mücahit Aydoğdu, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
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