Sungurlu'da coşkulu kutlama

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş' Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan kutlama programı Atatürk meydanında yapılan konuşmalar, spor gösterileri ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.

'Kutlamalar Mahmut Atalay spor salonun'da yapıldı'

İlçe Stadyumunda yapılacak olan kutlama programı havanın yağmurlu olması nedeniyle Mahmut Atalay Spor Salonunda yapıldı.

İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in öğrenciler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirlerin okunması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, spor gösterileri ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Programda Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesince düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kutlama programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Belediye Başkan yardımcıları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, oda başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.