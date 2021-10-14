Sungurlu'da çiftçilere aronia bitkisi tanıtıldı

Aronia bitkisinin bütün yönleri ile tanıtıldığı toplantıda, bu yıl ilk defa ilçeye bağlı Derekışla köyünde 70 dekar alana aronia bitkisinin dikileceği ifade edildi. Bitkinin yetişme sürecinin çiftçiler tarafından takip edilebileceği kaydedilen toplantıda, yılda üç defa hasat vermesi ile zengin bir hasat oranına sahip aronia meyvesinin lezzeti ve tadı ile bilindiği, yaş meyve olarak tüketilebilmesinin yanı sıra çay ve reçelinin de yapıldığı aktarıldı. Ayrıca aronia meyvesi, şifalı bitkiler sınıfına giren bir meyve olması ile içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminlerle insan sağlığı üzerinde de pek çok etkisinin bulunduğu anlatıldı.