Sungurlu'da çeltik hasadı başladı

İlçeye bağlı Kula Köyü Paşa Çiftliği mezrasında toplamda 400 dekar arazinin üzerinde ki araziye çeltik eken Fatih Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı.

Hasadın geçen seneye oranla aynı olduğunu belirten Altuntaş, bugün itibariyle sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveriyle ilk olarak 100 dekar araziyi biçeceğini söyledi.

Toplamda ise 400’ün üzerinde araziye çeltik ektiklerini belirten Altuntaş, Allah izin verirse 200 tonun üzerinde çeltik almayı hedeflediklerini kaydetti.