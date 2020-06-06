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Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.
Sungurlu 06.06.2020, 00:57
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Korona virüsü salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Bugün Başpınar Mahallesi'nde Emralioğlu Apartmanı’nda dört kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sitede bulunan 6 katlı apartman karantinaya alındı. 24 dairenin bulunduğu belirtilen apartmana polis ekipleri tarafından akşam saat 19.00'dan itibaren emniyet şeridi çekilirken binaya giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.
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