Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı

Korona virüsü salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Bugün Başpınar Mahallesi'nde Emralioğlu Apartmanı’nda dört kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sitede bulunan 6 katlı apartman karantinaya alındı. 24 dairenin bulunduğu belirtilen apartmana polis ekipleri tarafından akşam saat 19.00'dan itibaren emniyet şeridi çekilirken binaya giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.