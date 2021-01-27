Sungurlu'da bin 500 fidan toprakla buluştu

Etkinlik öncesinde bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, “Tüm katılımcılara göstermiş oldukları ilgiden dolayı şükranlarımızı sunarım. İlerleyen süreçte bu tür etkinliklerle ilçemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Görmüş, fidanların temininde yardımcı olan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine, çukurların kazılmasında kepçe görevlendiren Sungurlu Belediyesine, etkinliğin düzenlenmesi aşamasından sonlanmasına kadar üstün çaba ve gayret gösteren Sungurlu Orman İşletme Şefliğine teşekkürlerini iletti.

Fidan dikme etkinliğine Sungurlu Kaymakam Refiki Ayşegül Efe, Başsavcı Emrah Özge Yelken, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çetiner, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoğlu ve Mehmet Kaplan, Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, öğrenciler ve sporcular, oda başkanları katıldı.