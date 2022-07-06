Sungurlu'da arife ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz
Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların mezarlık ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının bütün vatandaşlara ücretsiz olacağının açıkladı.
Sungurlu 06.07.2022, 19:06
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Belediyesi Başkanı Şahiner konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; “Arefe günü ve Kurban Bayramının 1., 2. ve 3. günü Sungurlulu hemşerilerim ve Sungurlu’da bulunan misafirlerimiz, halk otobüslerimizden ücretsiz yararlanarak bayram ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Tüm hemşerilerime aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.
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