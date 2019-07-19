Sungurlu'da 678 bebeğe ‘hoşgeldin’ dediler

Sungurlu Belediyesi Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. Proje kapsamında 2017 yılında 213, 2018 yılında 289, 2019 yılı bugün itibariyle 176 olmak üzere toplam 678 bebeğe ulaşıldığı bildirildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen ‘Hoşgeldin Bebek’ projesi ile Sungurlu Ailesi büyümeye devam ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yeni doğan bebekler için hazırlattığı hediyeler ise ailelerine ulaştırılıyor.

Yoğun ilgi gören projede, dünyaya gelen minikler ve ailelerinin yanında olunuyor.