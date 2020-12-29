Son Dakika

Sungurlu'da 2020 yılında 223 çift evlendi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Evlendirme Memurluğuna bir yıl boyunca toplam 223 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı. 

Sungurlu 29.12.2020, 19:28
209
Sungurlu'da 2020 yılında 223 çift evlendi

Belediye Başkanı Şahiner, 2017 yılında 279, 2018 yılında 270, 2019 yılında 268 ve 2020 yılında şuana kadar 223 çift nikah masasına otururken, bunlardan 14’ünün yabancı uyruklu olduğunu söyledi. 
Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak nikahları kıyılan çiftlerin tamamına yakına o günün anısı olan fotoğraflarını hediye ettiklerini ifade etti. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 30 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:47
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:54

Gelişmelerden Haberdar Olun

@