Sungurlu'da 2 köy karantiya alındı

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesine istinaden Kaymakam Fatih Görmüş Başkanlığında Kaymakamlık binası toplantı salonunda olağanüstü olarak toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “İlçeye bağlı Aşağıbalkaya ve Yukarıbalkaya köylerinin toplantı kararına istinaden 18.05.2021 tarihinden ve saat 21.00’dan itibaren 10 gün süre ile karantina altına alınmasına, karantina süresince köylere giriş çıkışların ilgili kolluk kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına, Köyler içerisinde vatandaşların bir arada bulunmamalarına ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, karantina amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin, kolluk kuvvetlerince gereğinin yapılmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 nci maddesi kapsamında yasal işlem yapılmasına karar verilmiştir” dendi.