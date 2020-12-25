Sungurlu Belediyesi’nin acı kaybı
Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Gazi Nohutlu, yakalanmış olduğu kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Demetevler Onkoloji Hastanesinde vefat etti.
Sungurlu 25.12.2020, 19:03
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Sungurlu’nun Türkhacılarhanı Köyü’nden, Sungurlu Belediyesi’nin sevilen personelinden Gazi Nohutlu’nun vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda; “Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden mesai arkadaşımız emekçi kardeşimiz Gazi Nohutlu'ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm personelimize başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.
Merhumun cenazesi dün ikindi namazının ardından Sungurlu Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)
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