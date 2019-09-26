Sungurlu Belediyesi’nden tüm okullara bayrak

Bağımsızlığımızın ve milli irademizin temsili olan bayraklar Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce tarafından okullar ziyaret edilerek taktim edildi.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Yardımcısı Sarıyüce, “Okullarımız vatanımızın ve bayrağımızın kıymetini bilen milli ve manevi değerlerle bezenmiş Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan gençler yetiştirmeye devam edecektir. Bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımızı kendilerine takdim ediyorum. Bayrağımızın gölgesinde nice vatansever gençler yetiştirmek tüm öğretmenlerimize nasip olur inşallah. Allah’ım bu ezanları minarelerimizden hiçbir zaman eksik etmesin ve bayrağımızı da gönderden yerlere hiç bir zaman indirmesin” dedi. (Haber Merkezi)