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Sungurlu Belediyesi’den ‘Su Hayattır’ konferansı

Sungurlu Belediyesi tarafından "Su Hayattır" konulu farkındalık konferansı düzenledi. 

Sungurlu Belediyesi’den ‘Su Hayattır’ konferansı

Sungurlu Belediyesi tarafından "Su Hayattır" konulu farkındalık konferansı düzenledi. 

20 Ağustos 2019 Salı 15:29
Sungurlu Belediyesi’den ‘Su Hayattır’ konferansı

Konferansa konuşmacı olarak katılan Mühendis Ferhat Büyükçınar, yaptığı sunumla su tasarrufunun önemini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Son zamanlarda dünya genelinde su kaynaklarının giderek azalması sonucu kuraklığın arttığına dikkat çeken Büyükçınar'ın, bireylerin su tasarrufunu her yerde, her koşulda alışkanlık haline getirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca atık su arıtımının çevreye faydalarına da değinen Büyükçınar, atık suların arıtılmadan doğaya salınmasının zararlarından da bahsetti. 
Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen de, “Geleceğimiz olan suyun kullanımı ve tasarrufu için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdiğimiz seminere katılım yoğundu. Farkındalık oluşturmak adına buna benzer konularda seminerlerimiz aralıklarla devam edecektir” dedi.

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