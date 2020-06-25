Sungurlu Belediyesi YKS için ücretsiz araç kaldıracak
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 27-28 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrenciler için Belediye Hizmet binası önünden ücretsiz araç kaldırılacağını açıkladı.
Sungurlu 25.06.2020, 19:29
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Başkan Şahiner, "Öğrencilerimizin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan üniversite sınavında da yalnız bırakmıyoruz. Belediye Başkanlığımız tarafından sağlanacak olan ücretsiz servis hizmetimiz, Belediye Hizmet binamız önünden sabah 07.30‘da başlayacak ve servislerimiz tüm öğrencilerimizi Çorum'da sınava girecekleri okullarına ulaştıracaktır. Sungurlu Belediyesi olarak Yüksek öğretim kurumları sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi.
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