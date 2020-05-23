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Sungurlu Belediyesi personeli bayramlaştı

Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalışanlar bayramlaştı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:51
Sungurlu Belediyesi personeli bayramlaştı

Bayramlaşma programında Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner'in mesajını Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce okudu. 
Sarıyüce konuşmasında; Şahiner’e babacan tavırlarıyla her zaman yanlarında olduğu için teşekkür ederken, akabinde mesajını okudu.
Başkan Yardımcısı Sarıyüce, “Biliyorsunuz ki Başkanımız her zaman personelini düşünür, yanımızda yer alarak babacan tavırlarıyla maddi manevi yardımını esirgemez. Ramazan ayında personelleri için hazırlatmış olduğu gıda kolileri, ramazan öncesi ikramiye yatırması ve yine en son dün hesaplarınıza yatan bayram öncesi avanslarımız gibi örneklerimiz mevcut. Kendisine şahsım ve sizin adınıza teşekkür eder, bayramını kutladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Başkanım sizlerin bayramını kutlamak için bir mesaj iletti.


Başkanımız mesajında; ‘Değerli çalışma arkadaşlarım. Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşmanın hüznüyle birlikte, Ramazan bayramının sevincini de paylaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, sevinçlerin, mutluluğun paylaşıldığı kutlu ve mübarek günlerdir. Bu yıl malumunuz korona virüs sebebiyle milli ve dini tüm günlerimiz buruk geçiyor. Ramazan bayramını da aynı şekilde buruk yaşayacağız. İnşallah en kısa zamanda her şey normale döner ve o özlediğimiz coşkulu bayramlarımızı hep birlikte tekrar idrak edebiliriz. Ramazan ayı boyunca canla başla çalışan, emeklerini esirgemeyen, aldığı maaşın hakkını vermek için çaba sarf eden tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, hepinize iyi bayramlar dilerim’ diyerek bayramınızı kutladı” dedi. (Haber Merkezi)

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