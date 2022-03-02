Sungurlu Belediyesi'nden Esme köyüne gıda yardımı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Eşme Köyü’nde, Pazar günü gece saatlerinde yaşanan su taşkını olayının ardından afet bölgesine tüm ekiplerini seferber eden Sungurlu Belediyesi, mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Sungurlu 02.03.2022, 15:27
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Pazar günü saat 04.00 sularında Eşme Köyü’nde, köylüler tarafından yapılan yapay göletin taşması sonucu meydana gelen su taşkınında yaklaşık 15 evde maddi hasar meydana gelmiş, olayın duyulmasının ardından köye itfaiye, vidanjör ve iş makinaları gönderen ilçe Belediyesi, bugün de mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Sungurlu Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan köye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner ise yaptığı açıklamada, Sungurlu Belediyesi olarak Eşmeli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
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