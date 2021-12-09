Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ekonomiyi değerlendirdi
İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, peş peşe gelen zamlarla vatandaşların büyük bir sıkıntının içerisine düştüğünü belirterek, “Bu iktidar halktan koptu. İktidar artık ülkeyi yönetmediğini görmezden geliyor. Ülkenin gerçeklerinden kopuk bir iktidar var. Sarayda yaşayanlar halkın gerçek sıkıntılarını bilmiyorlar” dedi.
Zam yağmurlarının vatandaşın alım gücünü iyice düşürdüğünü söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “İnsanlar artık kirasını ödemek için kombisini, evine ekmek götürebilmek için ise ceketini satar hale geldi” diye konuştu.
ARABANIN FRENİ PATLADI
Başkan Şahiner, ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Her gün her şeye zam geliyor ve gelen zamlar artık milleti çıldırtır hale geldi. Hemen hemen her ürüne günübirlik gelen zamlar insanları çileden çıkarıyor. Vatandaş raflardaki ürünlerin fiyatına yetişemediği gibi yaşam mücadelesi veriyor. Zam bu milletin artık kaderi haline geldi. Yerli yersiz her şeye zam gelmesi insanları bıktırdı. Nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Gerçekten söylüyorlar ya freni patlamış bir arabanın içinde gidiyoruz diye. Gidiyoruz ama hepimiz manzarayı seyrediyoruz. Ama freninin patladığının hiç kimse farkında değil.
“HALKIMIZ AÇ, MİLLET PERİŞAN”
Halkımızın gündeminde geçim var. Halk kredi kartını, tüketici kredisi borcunu ödeyemiyor. Çekini, senedini ödeyemeyen esnafımız borcunu ödeyemiyor. İnsanlarımız çok zor durumda. İnsanlar borçlarına takla attırarak ödemeye çalışıyor. Bunları görmek istemeyen bir iktidar var. Halkımız aç, milletimiz perişan, köylümüz sefil, esnafımız ise rezil durumda ama çıkmış ‘şükredin, sabredin’ diyor. Bu millet size 20 yıldır sabrediyor. Kış gerçekten çok zor geçecek. Bu iktidar halktan koptu. İktidar artık ülkeyi yönetmediğini görmezden geliyor. Ülkenin gerçeklerinden kopuk bir iktidar var. Sarayda yaşayanlar halkın gerçek sıkıntılarını inanın bilmiyorlar. Millet artık bunlara güvenmiyor ve kurulan bu saltanat çok yakında yıkılacak.”
(Volkan SINAYUÇ)
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