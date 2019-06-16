Sungurlu AK Parti vatandaşı taşıyacak

AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, 23 Haziran’da yapılacak seçimde oy kullanacak olan hemşehrilerini AK Parti ve Cumhur İttifakının adayı olan Binali Yıldırım’a destek olmaları hususunda duyarlı olmalarını istedi. Özsarı, teşkilat olarak; gönüldaşlarına oy kullanmaya gitmeleri ve geri dönüşleri hususunda hizmetin sağlanacağını duyurdu.

Sungurlu’dan İstanbul’a gitmek isteyenlerin ilçe teşkilatında taleplerinin alındığını belirten Özsarı, başvuru sürecinin 16 Haziran 2019 tarihine kadar devam edeceğini vurguladı. Özsarı, “Gidişler 16 Haziran 2019’dan başlamak üzere 27 Haziran 2019 dönüş olmak üzere ayarlanmıştır. Dileyen hemşehrilerimiz bu tarihlerden hangisi kendilerine uygunsa ona göre taleplerini ilçe teşkilatına bildireceklerdir. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(Bülent USLU)