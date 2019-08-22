Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kuyruk göreve başladı

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görevine resmen başlayan Şevket Kuyruk’a ilk gün yoğun bir ziyaretçi oldu. Ziyaretçiler Kuyruk’u kutlayarak görevinde başarı dilerken, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kuyruk da nazik ziyaretleri için heyetlere teşekkür etti.

ŞEVKET KUYRUK KİMDİR ?

1986 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Kuyruk, Van Bahçesaray, Aksaray Ortaköy ve Sivas hakimliği görevini yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2019 Yaz kararnamesiyle Sungurlu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyon Başkanı olarak atandı.

Evli olan Şevket Kuyruk bir çocuk babası.

(Bülent USLU)