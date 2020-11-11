Sungurlu Adalet Ormanı'na 200 fidan dikildi

Fidan dikim programına Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Cumhuriyet savcısı Hakan Dönmez, Cezaevi Müdürü Nami Kars, Adliye İnfaz Müdürü Alparslan Arslan ve Denetimlik Serbestlik Şefi Serkan Eyyüp Soruklu, cezaevi ve adliye personeli katıldı.

Proje kapsamında Sungurlu Adalet Ormanına adliye Başsavcısı, savcıları, müdürleri ve personeli tarafından 200 adet fidanı toprakla buluşturup, ilk can suyunu verdiler.