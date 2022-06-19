Sun-Ka’nın elektrik enerjisi üretim tesisine onay verildi
Sun-Ka kâğıt ve karton firmasının Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde Hurda Kağıttan Kağıt ve Kağıt Ürünleri Üretimi Projesi kapsamında tesisin buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulacak elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına onay verildi.
Sungurlu 19.06.2022, 17:26
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Çorum Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın başkanlığında toplandı. Müdürlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündeme alınan maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan toplam 41 bin 660 metrekarelik alanda Sun-Ka Sungurlu Kağıt San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hurda Kağıttan Kağıt ve Kağıt Ürünleri Üretimi Projesi kapsamında tesisin buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulacak elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına onay verildi. (Haber Merkezi)
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