Sokakta kalan gence Şahiner sahip çıktı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, kalacak bir yeri olmadığı için bir süredir parkta yatıp kalkan ve çekilen video ile kendisinden yardım isteyen genç için duyarsız kalmadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Cuma Tolu isimli genç, kalacak yeri olmadığı için bir süredir parkta yatıp kalkıyordu. Vatandaşlar tarafından çekilen videoda Başkan Şahiner'e seslenen Tolu, "Başkanım ne olur elimden tutun. Sizden iş istemiyorum. Sadece kalacak yer istiyorum" diyerek yardım istedi.

Gencin yardım çağrısına duyarsız kalmayan Başkan Şahiner, Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan'ı görevlendirdi. Şehir parkından alınan Tolu, Pazartesi gününe kadar Öğretmenevine yerleştirildi. Genci Pazartesi günü makamına çağıran Başkan Şahiner, daha sonrası içinde bir ev ayarlayacaklarını kaydetti.

Sungurlu Öğretmenevine yerleşen ve sokakta kalmadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Tolu, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun başkanım. Sayende sokakta kalmaktan kurtuldum. Allah ağzının tadını bozmasın" dedi.

(Haber Merkezi)

