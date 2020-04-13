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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Sungurlu Belediyesi, sokak hayvanları için düzenli periyotlar ile yiyecek ve mama bırakıyor.

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Sungurlu Belediyesi, sokak hayvanları için düzenli periyotlar ile yiyecek ve mama bırakıyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:28
Sokak hayvanlarını unutmadılar

Temin edilen mamaları belirlenen noktalara kendi elleriyle bırakan Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, sosyal belediyeciliğin her alanda aktif olarak yürütüldüğünü ifade ederek, “İnsanların evlerinde kalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Sürekli olarak mama ve yiyecek zaten belirli noktalara bırakıyorduk. Bu süreçte her zamankinden fazla mama bırakarak aç kalmamaları için çaba gösteriyoruz. Aç kalıp saldırganlık göstermesinler diye bütün hassasiyetimiz” dedi. (Haber Merkezi)

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