Sokak hayvanlarını unutmadılar

Temin edilen mamaları belirlenen noktalara kendi elleriyle bırakan Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, sosyal belediyeciliğin her alanda aktif olarak yürütüldüğünü ifade ederek, “İnsanların evlerinde kalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Sürekli olarak mama ve yiyecek zaten belirli noktalara bırakıyorduk. Bu süreçte her zamankinden fazla mama bırakarak aç kalmamaları için çaba gösteriyoruz. Aç kalıp saldırganlık göstermesinler diye bütün hassasiyetimiz” dedi. (Haber Merkezi)