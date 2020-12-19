Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi
Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Sungurlu 19.12.2020, 20:47
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İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerine kontrol ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılıyor. Ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istenirken, maske takmaları konusunda da uyarılıyor.
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