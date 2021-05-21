Sobacı cinayetiyle ilgili üç kişi gözaltına alındı 

Sungurlu İlçesi'nde 11 Mayıs günü meydana gelen cinayet'te, ilçede sobacılık yapan Cemal Barun iş çıkışı evine gittiği sırada silahlı saldırı sonucu 3 şahıs tarafından ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firar eden şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet zanlılarından K.Y. 17 Mayıs yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevi'ne konulmuştu.

Firari cinayet zanlılarından E.S. dün yakalanarak gözaltına alınmış, son firari şahıs B.E. ise bu sabah saatlerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Önceki gün yakalanan E.S. ile dün sabah saatlerinde yapılan operasyon ile gözaltına alınan B.E. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

(İHA)

