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Sınıflarını dışarı taşıdılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Okul Dışarıda Günü' kapsamında okullar sınıflarını dışarı taşıdılar. Öğrenciler, açık havada oynamanın ve öğrenmenin tadını çıkardı.

Sınıflarını dışarı taşıdılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Okul Dışarıda Günü' kapsamında okullar sınıflarını dışarı taşıdılar. Öğrenciler, açık havada oynamanın ve öğrenmenin tadını çıkardı.

09 Haziran 2019 Pazar 20:50
Sınıflarını dışarı taşıdılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Yavuz Selim İlkokulu'nda yapılan "Okul Dışarıda" etkinliğine katılarak öğrencilerle oyunlar oynadı. Öğrenci velileri sandalye kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi oyunlar oynayarak etkinliğe destek verdiler.

Oyunun ve açık havanın çocukların hayatındaki önemine değinen Eryiğit, “Açık hava etkinlikleri öğrencilerimizin daha iyi öğrenmelerinde, çevreleriyle daha kuvvetli bağ kurmalarının sağlanmasında önemlidir. Okullarımız çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen ‘Okul Dışarıda Günü’nü çeşitli açık hava etkinlikleriyle aktif bir biçimde kutladılar. Öğrencilerimiz sınıf derslerini açık havada deneyimleyerek öğrenmenin heyecanını yaşadılar. Okul Dışarıda Günü'nde sınıflarını dışarıya çıkaran öğretmenlerimize ve etkinlikler katılan tüm velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

(İHA)

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