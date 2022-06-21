Sıkışan yavru kargayı itfaiye kurtardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ayakları fileye takılan yavru karga, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sungurlu 21.06.2022, 19:31
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Belediye İş Hanı civarında ayakları plastik fileye takılan yavru karga sıkıştı. Vatandaşlar, yavru kargayı kurtarmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan kargayı sıkıştığı yerden çıkardı.
Takıldığı fileden kurtarılan karga daha sonra doğaya salındı.
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