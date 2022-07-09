Sezen ve Dağaşan pazarı inceledi
Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, ilçedeki mezbaha ve hayvan pazarını gezip incelemelerde bulunurken, vatandaşla da sohbet etme imkanı buldu.
Mezbaha yetkilisi Aydın Bahtiyar’dan Kurban bayramı öncesi hazırlıklar ile ilgili bilgi alan Sezen ve Dağaşan hayvan pazarını da gezerek vatandaşlar ve celepler ile sohbet etti.
Kurban Bayramı’nda hemşerilerimizin her hangi bir sorunla karşılaşmaması için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Sezen; “Kurban Bayramı öncesi mezbahayı ve hayvan pazarını ziyaret ederek hazırlıklarımızı kontrol ettik. Belediye olarak bu kurban bayramında da halkımızın hizmetinde olacağız. Hemşerilerimizin bir aksaklık yaşamadan kurban ibadetlerini eda etmeleri için hazırlıklarımız tamam. Belediye başkanımız Abdulkadir Şahiner’in de selamları ileterek hemşerilerimizle sohbet ettik. Tüm hemşerilerimize hayırlı bayramlar diledik” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
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