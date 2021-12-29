Seyir halinde lastiği patlayan TIR alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Çorum karayolu Sanayi Sitesi yakınlarında TIR'ın lastiği aşını ısınma nedeniyle bomba gibi patladı. Dumanları gören sanayi esnafı, yangın söndürme tüpleri ile olaya müdahale etti. TIR yanmaktan kurtulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.