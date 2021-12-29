Seyir halinde lastiği patlayan TIR alev aldı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın lastiği bomba gibi patladı. Patlamanın ardından alev alan TIR'ı esnaf söndürdü.
Sungurlu 29.12.2021, 19:30
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Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Çorum karayolu Sanayi Sitesi yakınlarında TIR'ın lastiği aşını ısınma nedeniyle bomba gibi patladı. Dumanları gören sanayi esnafı, yangın söndürme tüpleri ile olaya müdahale etti. TIR yanmaktan kurtulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
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