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Selamet Derneği Sungurlu’da Ramazan paketi dağıttı

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Sungurlu temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketleri dağıtıldı. İhtiyaç sahiplerinin yanında olunmaya devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada “Başı Rahmet, ortası mağfiret, Ramazan Selamettir. Selamet Derneği olarak karınca kararınca, gücümüz yettiğince ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Sungurlulu hayırseverlerimize, bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:22
Selamet Derneği Sungurlu’da Ramazan paketi dağıttı
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