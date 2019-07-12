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Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı

Çorum'un Sungurlu İlçesi''nde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı. 

Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı

Çorum'un Sungurlu İlçesi''nde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı. 

12 Temmuz 2019 Cuma 01:47
Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağnak yağış, ilçeye bağlı Karaçay Köyü'nü vurdu. Dağlardan gelen sel suları, kaya ve odun parçaları nedeniyle Sungurlu-Çankırı yolu trafiğe kapandı. 
Yolda mahsur kalan araçlar traktörlerle çekilirken, yolun tekrar ulaşıma açılması için iş makinaları bölgeye gelmesi bekleniyor. 

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