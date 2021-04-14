Şekerpınar Mahallesi Muhtarlık bürosu açıldı

Sungurlu Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Murat Korat, ilçenin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Şekerbank yanındaki yeni yerine taşındı.

Muhtar Murat Korat, amaçlarının mahalle sakinlerine daha iyi hizmet vermek olduğunu belirterek yeni muhtarlık bürolarını açtıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Korat, “Her zaman ulaşabilir bir hizmet anlayışımızla bu güne kadar mahallemiz halkının her konuda yanında olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğim ilk günden bu zaman kadar mahallemiz halkının sorunlarını yakından takip edip, çözüme kavuşturmak için mesai gözetmeksizin görevimizin başında olduk” dedi.

“Başta mahallemiz vatandaşları olmak üzere tüm Sungurlu halkını yeni açmış olduğumuz Muhtarlık büromuza bekliyoruz” diye konuşan Korat, Ramazan’ı Şerif’in tüm İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde de bulundu.

(Haber Merkezi)

