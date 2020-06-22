Şehit babalarını unutmadı
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Babalar Günü’nde vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit babalarımızı unutmadı.
Sungurlu 22.06.2020, 22:38
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Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, şehit babalarını ziyaret ederek Başkan Şahiner’in selamlarını iletip, çiçek ve çikolata hediye etti.
Şehit babalarına selam ve saygılarını ileten bir açıklama yapan Başkan Abdulkadir Şahiner, “Vatan uğruna evlatlarını feda eden koca çınarlarımız, şehitlerimizin emaneti saygıdeğer babalarımız. Bizler, evlat hasretinizi telafi edemeyiz belki ama evlatlarınız için ellerinizi öper, kucak dolusu sevgi ve saygımızı sunarız. Yalnız değilsiniz, bizler de sizin evlatlarınız olarak emrinize amadeyiz. Babalar gününüzü en içten dileklerimle kutlar, hürmetlerimi sunarım” dedi
. (Haber Merkezi)
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