“Seçimde kaybettikleri ilçeye düşman oldular”

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, Cumhurbaşkanı kararı ile Çorum’un 9 ilçesini kapsayan devlet yatırım ve teşviklerinden öncelikli yararlanacak ilçeler arasında Sungurlu’nun yer almamasına ‘Çorum’u yöneten cahil bir siyasi anlayışın eseridir’ diyerek tepki gösterdi.

“SUNGURLU İLÇESİ GÖZARDI EDİLDİ”

Şahiner, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayat, Kargı, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Uğurludağ, Mecitözü, Boğazkale, Ortaköy ilçeleri ülkenin topyekûn kalkınması amacına hizmet etmek maksadıyla devlet yatırım ve teşviklerinden ayrıcalıklı ve öncelikli yararlanacak ilçeler arasında yerini alırken, 15 yıldır bu teşviklerden yararlanmayı bekleyen Sungurlu’nun ise AK Parti milletvekilleri ve il başkanının anlamsız düşmanlığı sebebiyle göz ardı edildiğini ifade etti.

“İŞ SUNGURLU’YA GELİNCE GÖZ

KÖR, KULAKLAR SAĞIR OLUYOR”

“Çorum’a hizmet naralarıyla seçim öncesi kapı kapı oy dilenen iktidar partisinin seçilmişleri, kaybettikleri ilçeye düşmanlık yapmayı siyaset zannediyorlar” diyen Şahiner, “Kendi memleketinde kendi insanını her konuda cezalandıran başka bir şehir yoktur Türkiye’de. Her fırsatta Çorum’a hizmet, Hakka hizmet edebiyatı yapan iktidar partisinin Çorum vekilleri ve başkanı, iş Sungurlu’ya gelince gözler kör, kulaklar sağır, dilleri lal oluyor. Sanki Sungurlu başka bir ilin ilçesi.

“BUNLARLA ÇORUM’A HAVAALANI,

SUNGURLU'YA İSE YATIRIM ZOR!”

“Karadeniz ve diğer bölgeler arasında köprü vazifesi gören Çorum’un en büyük ilçesi Sungurlu, gelişecek ve kalkınacak diye Çorum’un vekilleri başta olmak üzere Valisinden tut tüm yöneticilerinin ödü kopuyor” diyen Şahiner, “Sosyal medya hesaplarınızdan müjdeler sıralarken, hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Yarın seçim zamanı biz bu ilçenin yüzüne nasıl bakarız diye hiç mi aklınıza gelmiyor. Biz kendimizi yırtıyoruz Sungurlu kalkınsın, Çorum kalkınsın, ülke kalkınsın diye ama vekili, valisi bu ilçeye suyu bile çok görüyor.

Ama bu memleket şunu çok iyi anladı. 20 yıldır tek başına iktidarda olan bir partinin Sungurlu’ya yatırım ve teşvik getirmesi ihtimali, Çorum’a Havaalanı getirme ihtimali kadardır. Sizin gibilerin yanlış siyaseti yüzünden her defasında Sungurlu cezalandırılıyor. Ama vakit tamam artık. Bu millet, bu ilçe size gereken siyasi cevabı verecektir” şeklinde açıklamada bulundu.

“SUNGURLU İLÇEMİZ 6. BÖLGE

TEŞVİĞİ KAPSAMINA ALINMALI”

Başkan Şahiner, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü: “Oda Başkanı 2019 yılında Ak Parti’nin milletvekillerini ziyaret ediyor ve Sungurlu’nun mutlaka 6. Bölge kapsamına alınmasını gerektiğini söylüyor, milletvekillerinden destek istiyor. Şimdi de çıkmış “Değişen hiçbir şey yoktur’ zaten 5. bölgeden yararlanıyoruz, Sungurlu’muza sahip çıkalım” diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

“SEVDANIZ HAFRİYAT MI?”

Nüfusu 2-3 bin olan bir ilçeye yatırım yapan bir sanayici 6 dereceden faydalanacak, Sungurlu’ya OSB’ye yatırım yapan sanayici 5. dereceden faydalanacak. Adalet bunun neresinde? Sizin sevdanız hafriyat mı? Yoksa Sungurlu mu?

Yarım ağızla Sungurlu 6. Bölgeye dahil edilmesi gerekiyor demekle olmuyor bu işler. OSB’ye yatırım yapacak firmalar dese ki ‘Biz diğer ilçelere yatırımı kaydıracağız’ ne yapacaksınız? Nasıl bir önlem alacaksınız. Madem o kadar ağırlığınız var, o teşviki Sungurlu’ya alacaktınız.”

“TEŞVİKLER YAĞARKEN

ŞEMSİYE Mİ AÇTINIZ?”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 9 ilçeyi kapsayan teşvik programını AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Milletvekili Erol Kavuncu’nun sosyal medya hesaplarından ‘müjde’ diye duyurmasının ardından, AKP Sungurlu Teşkilatına seslenerek, “Siz hangi ildensiniz? 9 ilçeye ayrıcalıklı ve öncelikli teşvik verilirken Sungurlu’yu neden savunmadınız. Lafa gelince Sungurlu'nun evladısınız, ama siz köy köy gezip yağmur dualarında yediğiniz kavurmaları kâr sayarsınız. Teşvikler yağarken de şemsiye tutarsınız” dedi.

“ARTIK TEPKİ VERME ZAMANI”

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Bu ayrımcılık, bu Sungurlu düşmanlığı bir değil bin oldu. Her yıl binlerce hemşehrimiz işsizlikten dolayı Sungurlu’yu terk ediyor. Madem iş, aş istiyorsunuz. O zaman tepkinizi ortaya koyacaksınız. Tepkisiz ve duyarsız kaldıkça, korkudan susup sesimizi çıkarmadıkça Sungurlu’yu görmemezlikten gelmeye devam edecekler. O yüzden artık buna bir dur deme zamanı geldi de geçiyor bile” ifadelerini kullandı.

