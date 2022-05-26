Son Dakika

“Seçimde kaybettikleri ilçeye düşman oldular”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu’nun teşvik kapsamı dışında bırakılmasına sert tepki göstererek, iktidar partisinin kaybettiği ilçeye düşman kesildiğini ifade etti.

Sungurlu 26.05.2022, 19:09
16
“Seçimde kaybettikleri ilçeye düşman oldular”

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, Cumhurbaşkanı kararı ile Çorum’un 9 ilçesini kapsayan devlet yatırım ve teşviklerinden öncelikli yararlanacak ilçeler arasında Sungurlu’nun yer almamasına ‘Çorum’u yöneten cahil bir siyasi anlayışın eseridir’ diyerek tepki gösterdi.
“SUNGURLU İLÇESİ GÖZARDI EDİLDİ”
Şahiner, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayat, Kargı, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Uğurludağ, Mecitözü, Boğazkale, Ortaköy ilçeleri ülkenin topyekûn kalkınması amacına hizmet etmek maksadıyla devlet yatırım ve teşviklerinden ayrıcalıklı ve öncelikli yararlanacak ilçeler arasında yerini alırken, 15 yıldır bu teşviklerden yararlanmayı bekleyen Sungurlu’nun ise AK Parti milletvekilleri ve il başkanının anlamsız düşmanlığı sebebiyle göz ardı edildiğini ifade etti.
“İŞ SUNGURLU’YA GELİNCE GÖZ
KÖR, KULAKLAR SAĞIR OLUYOR”
“Çorum’a hizmet naralarıyla seçim öncesi kapı kapı oy dilenen iktidar partisinin seçilmişleri, kaybettikleri ilçeye düşmanlık yapmayı siyaset zannediyorlar” diyen Şahiner, “Kendi memleketinde kendi insanını her konuda cezalandıran başka bir şehir yoktur Türkiye’de. Her fırsatta Çorum’a hizmet, Hakka hizmet edebiyatı yapan iktidar partisinin Çorum vekilleri ve başkanı, iş Sungurlu’ya gelince gözler kör, kulaklar sağır, dilleri lal oluyor. Sanki Sungurlu başka bir ilin ilçesi. 
“BUNLARLA ÇORUM’A HAVAALANI, 
SUNGURLU'YA İSE YATIRIM ZOR!”
“Karadeniz ve diğer bölgeler arasında köprü vazifesi gören Çorum’un en büyük ilçesi Sungurlu, gelişecek ve kalkınacak diye Çorum’un vekilleri başta olmak üzere Valisinden tut tüm yöneticilerinin ödü kopuyor” diyen Şahiner, “Sosyal medya hesaplarınızdan müjdeler sıralarken, hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Yarın seçim zamanı biz bu ilçenin yüzüne nasıl bakarız diye hiç mi aklınıza gelmiyor. Biz kendimizi yırtıyoruz Sungurlu kalkınsın, Çorum kalkınsın, ülke kalkınsın diye ama vekili, valisi bu ilçeye suyu bile çok görüyor.
Ama bu memleket şunu çok iyi anladı. 20 yıldır tek başına iktidarda olan bir partinin Sungurlu’ya yatırım ve teşvik getirmesi ihtimali, Çorum’a Havaalanı getirme ihtimali kadardır. Sizin gibilerin yanlış siyaseti yüzünden her defasında Sungurlu cezalandırılıyor. Ama vakit tamam artık. Bu millet, bu ilçe size gereken siyasi cevabı verecektir” şeklinde açıklamada bulundu.
 “SUNGURLU İLÇEMİZ 6. BÖLGE 
TEŞVİĞİ KAPSAMINA ALINMALI” 
Başkan Şahiner, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü: “Oda Başkanı 2019 yılında Ak Parti’nin milletvekillerini ziyaret ediyor ve Sungurlu’nun mutlaka 6. Bölge kapsamına alınmasını gerektiğini söylüyor, milletvekillerinden destek istiyor. Şimdi de çıkmış “Değişen hiçbir şey yoktur’ zaten 5. bölgeden yararlanıyoruz, Sungurlu’muza sahip çıkalım” diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?
“SEVDANIZ HAFRİYAT MI?”
Nüfusu 2-3 bin olan bir ilçeye yatırım yapan bir sanayici 6 dereceden faydalanacak, Sungurlu’ya OSB’ye yatırım yapan sanayici 5. dereceden faydalanacak. Adalet bunun neresinde? Sizin sevdanız hafriyat mı? Yoksa Sungurlu mu? 
Yarım ağızla Sungurlu 6. Bölgeye dahil edilmesi gerekiyor demekle olmuyor bu işler. OSB’ye yatırım yapacak firmalar dese ki ‘Biz diğer ilçelere yatırımı kaydıracağız’ ne yapacaksınız?  Nasıl bir önlem alacaksınız. Madem o kadar ağırlığınız var, o teşviki Sungurlu’ya alacaktınız.”
“TEŞVİKLER YAĞARKEN 
ŞEMSİYE Mİ AÇTINIZ?”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 9 ilçeyi kapsayan teşvik programını AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Milletvekili Erol Kavuncu’nun sosyal medya hesaplarından ‘müjde’ diye duyurmasının ardından, AKP Sungurlu Teşkilatına seslenerek, “Siz hangi ildensiniz? 9 ilçeye ayrıcalıklı ve öncelikli teşvik verilirken Sungurlu’yu neden savunmadınız. Lafa gelince Sungurlu'nun evladısınız, ama siz köy köy gezip yağmur dualarında yediğiniz kavurmaları kâr sayarsınız. Teşvikler yağarken de şemsiye tutarsınız” dedi.
“ARTIK TEPKİ VERME ZAMANI”
Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Bu ayrımcılık, bu Sungurlu düşmanlığı bir değil bin oldu. Her yıl binlerce hemşehrimiz işsizlikten dolayı Sungurlu’yu terk ediyor. Madem iş, aş istiyorsunuz. O zaman tepkinizi ortaya koyacaksınız. Tepkisiz ve duyarsız kaldıkça, korkudan susup sesimizi çıkarmadıkça Sungurlu’yu görmemezlikten gelmeye devam edecekler. O yüzden artık buna bir dur deme zamanı geldi de geçiyor bile” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@