“Sayemizde Sungurlu’yu yeniden hatırladılar”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun önceki akşam AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek spor yatırımları ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulunmasına Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner de cevap verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, sosyal paylaşım sitesinden bir paylaşım yaparak, “Seçimlerden sonra unutmuşlardı! Sayemizde yeniden hatırladılar yetim bırakılan ilçemi” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)