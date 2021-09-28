Sanem Oktar, Sungurlu’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, beraberinde DEVA Partisi Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün, Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Avcı, İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sungurlu’da esnaf ziyareti yaptı. Esnafların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Oktar, partilerinin politikalarından bahsetti.

Türkiye genelinde 974 ilçenin 600’ünde, Çorum’da ise 14 ilçenin 10’unda teşkilat çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Oktar, “DEVA Partisi olarak 1,5 yılı geride bıraktık. 81 ilde başkanlığımız var. 974 ilçenin 600’ünde teşkilatlarımız tamamlandı. Çorum da ikinci kongre yaptığımız ilk ilimiz. İl Teşkilatımızı tamamladık. Güçlü bir şekilde üye alımına, organizasyonlarımıza başlıyoruz. 14 ilçemizin 10’unda ilçe teşkilatımızı kurduk” şeklinde konuştu.

DEVA Partisi’nin herhangi bir partinin devamı olmadığına önemle vurgu yapan Sanem Oktar, “Organik olarak büyüyen bir partiyiz. Bunu yaparken de gençlere ve kadınlara açığız. Yüzde 35 cinsiyet kotamız var. Yüzde 20 gençlik kotamız ve yüzde 1 engelli kotamız var. Demokrasi dediğimiz şey iyi bir temsiliyet gerektirir. Toplumun her kesiminden temsiliyetten bahsediyoruz. Partimizde siyasete başlayanların yüzde 50’den fazlası ilk defa siyasete partimizde başladı” ifadelerini kullandı.

Biz ülke sorunlarını dert eden, ülke için iyi bir şeyler yapmak isteyen herkese kapımız açık diyen Oktar, “Dolayısıyla buradan da çağrı yapmak istiyorum. Kadınlara, gençlere, tüm Çorum ve Sungurlulara. Gelin siyasetin olması gereken halini birlikte yapalım. Ayrışmadan, kutuplaşmadan, önce insan diyerek devam edelim. Bunun için de biz kendimize hukuku pusula aldık. Parti programımızı buna göre hazırladık. Amacımız da Türkiye’nin yaşanacak bir ülke olmasını yeniden sağlayalım dedik. Gençlerimizi kaçmak istemeyeceği, iyi eğitim aldığı, esnafımızın elektrik faturasından şikayet etmeyeceği, çiftçimizin mazotunu, ÖTV’sini düşünmeden alım yapacağı bir Türkiye hayalimiz var. Türkiye’nin sorunlarının çözümlerine yönelik planlar hazırlandığı dile getiren Oktar, “Sokaklardayız. Hem dinliyoruz hem anlatıyoruz. Siyasetimizin adı da ‘Çözüm siyaseti’dir. O yüzden de iktidara geldiğimiz zaman sorunlar nasıl çözülür diye 90, 360 günlük planlar hazırlıyoruz. İlk olarak tarımla başladık. Önce kendine yeten, daha sonra dünyayı doyuran bir ülke olmak istiyoruz. Daha sonra sosyal politikalarımız geliyor. Türkiye’nin sosyal politikalarını yeniden ele alması gerekiyor. Engelli vatandaşlarımız için emekliler için yoksullar için. Buna yönelik bir plan hazırladık” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)