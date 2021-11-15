Saman yüklü kamyon devrildi
Sungurlu 15.11.2021, 19:58
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Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında saman yüklü kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Sungurlu-Kızılırmak karayolunun Kavşut köyü yakınlarında saman balyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kaza sonrası olay yerine başka bir kamyon getirilerek saman balyaları yüklenerek götürüldü.
(Haber Merkezi)
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