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Saman doldururken fenalaşarak vefat etti

Sungurlu’da çiftçilik yapan bir kişi tarlasında saman doldururken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Saman doldururken fenalaşarak vefat etti

Sungurlu’da çiftçilik yapan bir kişi tarlasında saman doldururken fenalaşarak hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:32
Saman doldururken fenalaşarak vefat etti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balkaya köyünde yaşayan Mehmet Aslan (69) sabah saatlerinde kendisine ait tarlaya gitti. Tarlada traktöre saman doldurmaya başlayan Aslan, fenalaşarak yere düştü. Durumu gören köylülerinin müdahale etmesine rağmen Aslan’ın hayatını kaybettiği olay yerine gelen sağlık ekiplerince belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Mehmet Aslan’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Aslan’ının cenazesi dün İkindi namazının ardından köyde toprağa verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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