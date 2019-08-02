Saman doldururken fenalaşarak vefat etti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balkaya köyünde yaşayan Mehmet Aslan (69) sabah saatlerinde kendisine ait tarlaya gitti. Tarlada traktöre saman doldurmaya başlayan Aslan, fenalaşarak yere düştü. Durumu gören köylülerinin müdahale etmesine rağmen Aslan’ın hayatını kaybettiği olay yerine gelen sağlık ekiplerince belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Mehmet Aslan’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Aslan’ının cenazesi dün İkindi namazının ardından köyde toprağa verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)