Salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde salıncağın ipi boynuna dolanan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Sungurlu 08.11.2021, 15:29
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Alınan bilgiye göre, Çiçekli köyünde ailesi, C.G'yi (6) evin bahçesinde salıncağın ipi boynuna dolanmış, yerde hareketsiz yatarken buldu.
Ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, C.G'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çocuğun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.
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