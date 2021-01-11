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Şahiner’e doğum günü sürprizi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e, personeli tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sungurlu 11.01.2021, 22:53
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Şahiner’e doğum günü sürprizi

Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Başkan Abdulkadir Şahiner’e tüm belediye personeli adına Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan ve Oğuzhan Şahiner özel hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Sürpriz organizasyonla karşılanan ve şaşıran Başkan Şahiner, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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